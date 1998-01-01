الاتحاد الأوروبي يشارك بماراثون فلسطين تحت شعار "أوروبيون من أجل فلسطين"

القدس المحتلة / سما /

شارك متسابقون من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والنرويج آلاف الفلسطينيين بماراثون فلسطين الذي نظم ببيت لحم، اليوم الجمعة، بفريق ضَمَّ حوالي 600 مُشارك ركضوا تحت شعار "أوروبيون من أجل فلسطين".

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيانه، إن المشاركين جاؤوا من دول: بلجيكا، وقبرص، والدنمرك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وهولندا، وهنغاريا، وايرلندا، وإيطاليا، ولتوانيا، ومالطا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، واسبانيا، والسويد، وبريطانيا، وشكلوا فريقا واحدا ذو فكرة واحدة: "الاتحاد الأوروبي من أجل فلسطين".

وأضاف البيان أن "هذا هو العام الثاني الذي يشارك فيه فريق الاتحاد الأوروبي في ماراثون من أجل دعم الفلسطينيين وإلقاء الضوء على حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها حق التنقل".

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف خلال الماراثون: "نحن فخورون بالمشاركة في ماراثون فلسطين للعام 2019. الركض من أجل الحرية والركض من أجل فلسطين ينقل رسالة قوية من الفلسطينيين إلى العالم. في بيت لحم، تركض في دوائر لتجنب العقبات والحواجز. في ماراثون فلسطين، نركض من أجل فلسطين".

ويذكر أن العداء الفرنسي كونسن جولون فاز بالمرتبة الأولى على فئة الرجال، والأوكرانية زفيتلانا ستارهو بالمرتبة الأولى على فئة السيدات بالماراثون الذي اختتمت فعالياته مساء اليوم.