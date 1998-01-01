الاكثر عنفا منذ شهور... هكذا وصفت وسائل الاعلام العبرية مسيرات العودة اليوم

غزة / سما /

اعتبرت وسائل إعلام عبرية ومراسلون إسرائيليون، اليوم الجمعة، الأحداث على حدود غزة اليوم بأنها الأكثر عنفاً منذ شهور، إضافة إلى أنها شهدت احتشاد الآلاف من المتظاهرين، كما شهدت أعمال عنف وإلقاء القنابل اليدوية على قوات الجيش بشكل كبير.

وقالت "قناة كان العبرية"، إن التظاهرات مساء اليوم على حدود قطاع غزة كانت عنيفة جدا، ومختلفة عن الأسابيع الماضية.

و وصفها أمير بوخبوط مراسل موقع "واللا العبري"، بانها جمعة ليست هادئة على الإطلاق وشهدت أحداث عنيفة، وإطلاق العشرات من البالونات الحارقة والمتفجرة على حدود قطاع غزة.

يشار الى ان فعاليات الجمعة ال51 لمسيرات العودة شهدت اجواء ساخنة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن ارتقاء شهيدين واصابة 62 مواطن برصاص الاحتلال فيما رصدت الصحة 3 انتهاكات اسرائيلية بحق الطواقم الطبية العاملة في الميدان الامر الذي ادى الى اصابة عدد من الطواقم اضافة الى استهداف سيارة اسعاف شرق غزة.