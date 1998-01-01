  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاكثر عنفا منذ شهور... هكذا وصفت وسائل الاعلام العبرية مسيرات العودة اليوم

الجمعة 22 مارس 2019 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاكثر عنفا منذ شهور... هكذا وصفت وسائل الاعلام العبرية مسيرات العودة اليوم


غزة / سما /

اعتبرت وسائل إعلام عبرية ومراسلون إسرائيليون، اليوم الجمعة،  الأحداث على حدود غزة اليوم بأنها الأكثر عنفاً منذ شهور، إضافة إلى أنها شهدت احتشاد الآلاف من المتظاهرين، كما شهدت أعمال عنف وإلقاء القنابل اليدوية على قوات الجيش بشكل كبير.

وقالت "قناة كان العبرية"، إن التظاهرات مساء اليوم على حدود قطاع غزة كانت عنيفة جدا، ومختلفة عن الأسابيع الماضية.

و وصفها أمير بوخبوط مراسل موقع "واللا العبري"، بانها جمعة ليست هادئة على الإطلاق وشهدت أحداث عنيفة، وإطلاق العشرات من البالونات الحارقة والمتفجرة على حدود قطاع غزة.

يشار الى ان فعاليات الجمعة ال51 لمسيرات العودة شهدت اجواء ساخنة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن ارتقاء شهيدين واصابة 62 مواطن برصاص الاحتلال فيما رصدت الصحة 3 انتهاكات اسرائيلية بحق الطواقم الطبية العاملة في الميدان الامر الذي ادى الى اصابة عدد من الطواقم  اضافة الى استهداف سيارة اسعاف شرق غزة.

#مسيرات العودة #الاعلام العبري #حدود غزة #قطاع غزة #الجمعة ال51 #غزة

الأكثر قراءة اليوم

إيقاف المطربة شيرين عن العمل بسبب ما قالته عن مصر

إصابة 3 مستوطنين قرب بيت فوريك ومحاولة دهس قرب أريحا

في ذكرى معركة الكرامة.. عزام: علنا نعود لأنفسنا ونخرج من الحالة المخجلة التي نعيشها!!

الآلاف يقفون دقيقة صمت تضامنا مع ضحايا المسجدين في نيوزيلندا (صور+فيديو)

إسرائيل : تقرير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب بغزة متحيز ويجب محاسبة حماس

كارثة على ضفاف دجلة: نحو مئة قتيل إثر غرق عبارة في الموصل

الجولان.. والحبل السرّي بين الليرة التركية ولسان أردوغان

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

محدث: بالصور.. شهيدان واصابات بينها خطيرة واستهداف نقاط طبية شرق قطاع غزة

حماس توجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال بشأن مليونية العودة وهذا مفادها...

مجلس حقوق الإنسان يدين بأغلبية استخدام إسرائيل للقوة في احتجاجات غزة

اجماع في اسرائيل : القيام بعمليةٍ عسكريّةٍ لإسقاط حماس رغم الثمن الكبير الذي سيدفعه الاحتلال

بومبيو : "الرب استخدم ترامب للدفاع عن إسرائيل.. مثل "إيستر"