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"التعاون الإسلامي": الدعوة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان مخالفة للقانون الدولي

الجمعة 22 مارس 2019 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي": الدعوة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان مخالفة للقانون الدولي


جدة /سما/

 اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، أن ما تم تناقله إعلاميا حول عزم الإدارة الأميركية الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، يعد خروجا على الإجماع الدولي وانتهاكا للشرعية الأممية التي تعترف بالجولان أرضا سورية محتلة منذ عام 1967.

وأضافت "التعاون الإسلامي"، في بيانها، أن هذه الدعوة تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وجددت المنظمة دعمها الكامل للحق المشروع في استعادة كامل سيادته على الجولان السوري حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967.

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