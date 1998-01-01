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قيادي بحماس يكشف: بعثنا هذه الرسالة للاحتلال عبر مصر ضمن تفاهمات التهدئة

الجمعة 22 مارس 2019 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس يكشف: بعثنا هذه الرسالة للاحتلال عبر مصر ضمن تفاهمات التهدئة


غزة / سما /

كشف القيادي في حركة حماس مشير المصري، اليوم الجمعة، عن رسالة بعثتها حركته عبر الوفد الأمني المصري إلى إسرائيل حول مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرق قطاع غزة

واضاف في تصريحات خلال مشاركته في فعاليات الجمعة ال 51 لمسيرات العودة: "نحذر الاحتلال من مغبة ارتكاب أي حماقات بحق شعبنا، مؤكدا أن الغرفة المشتركة علي أهبة الاستعداد للدفاع عن شعبنا بأي مواجهة يريدها الاحتلال".

وأوضح القيادي في حماس، أن "هذه رسائل أوصلناها عبر مصر في إطار تفاهمات التهدئة"، لافتا الى  أن الاحتلال سيدفع ثمن حماقاته، وأن مسيرات العودة مستمرة بشعبيتها ويجب ألا تواجه بسفك الدماء والقتل.

#حماس #اسرائيل #مصر #مشير المصري

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