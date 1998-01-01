في بيانها الختامي .. الهيئة تؤكد استعدادها لمليونية العودة وتحذر الاحتلال

غزة / سما /

أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، علي مواصلة العمل من أجل كسر الحصار ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا.

وأشارت الهيئة في بيانها الختامي، الى استمرار التحشيد والاستعداد لمليونية الأرض والعودة التي ستكون في الثلاثين من مارس/اذار.

وأضافت: أن "الوحدة خيارنا لاستمرار مسيرات العودة وكسر الحصار ومواجهة الاستيطان والعدوان وحماية أسرانا وأسيراتنا".

وتابعت: أن "تقرير اللجنة الدولية الخاص بتقصي الحقائق الذي تم التصويت عليه اليوم واعتماده من مجلس حقوق الإنسان يعد انتصارا لقضيتنا العادلة".

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، جمهورية مصر إلي مواصلة الضغط علي الاحتلال لالزامه بالتفاهمات، محذرة إسرائيل من "استمرار المماطلة والتلكؤ".