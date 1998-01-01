مسيرة حاشدة في بيروت بذكرى معركة الكرامة ووفاء للشهداء

بيروت /سما/

نظمت منظمة التحرير وحركة "فتح" في لبنان، اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة في العاصمة بيروت، احياء لذكرى معركة الكرامة ووفاء للشهداء.

و شارك في المسيرة التي انطلقت من امام مسجد الامام علي في الطريق الجديدة الى مثوى شهداء فلسطين عند مستديرة شاتيلا، امين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير فتحي ابو العردات، امين الهيئة القيادية في حركة المرابطون العميد مصطفى حمدان، ممثلو الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية، وقيادة وكوادر حركة "فتح" وفرق الكشافة وحشد غفير من ابناء شعبنا في مخيمات بيروت.

و توجه ابو العردات في كلمته، بالتحية لشهداء الكرامة من الثورة الفلسطينية وحركة "فتح" والجيش الاردني، الذين انتصروا على جحافل الاحتلال الاسرائيلي وسطروا اروع ملاحم البطولة والفداء.

و حيا ابو العردات، شهداء شعبنا الذين اغتالتهم يد الغدر الاسرائيلية، مؤكداً ان شعبنا في الوطن يصنع اليوم مجد الامة بتصديه لقوات الاحتلال الاسرائيلي وقطعان مستوطنيه.

وأكد ابو العردات على ان القدس ستبقى عاصمة دولة فلسطين، وان الجولان سيبقى ارضاً عربية سورية، مؤكداً ان فلسطين ستنتصر مع الاحرار والشرفاء في العالم.