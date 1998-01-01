الاحتلال يصيب شابا ويعتدي على الصحفيين في كفر قدوم

قلقيلية / سما /

أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما.

واعتدت قوات الاحتلال على الصحفيين، ومنهم مصور فضائية فلسطين محمد عناية، والمصورين الصحفيين نضال اشتية مصور الوكالة الصينية، وجعفر اشتية مصور الوكالة الفرنسية.

وقال مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها مباشرة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شاب (19 عاما) برصاصة معدنية في الرأس، نقل إثرها إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس، لتلقي العلاج.