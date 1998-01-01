في اطار تشكيل الحكومة.. اشتيه يلتقي حزب الشعب وممثلي المؤسسات غير الحكومية

رام الله / سما /

التقى محمد اشتيه رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، اليوم الجمعة، وفدا من حزب الشعب الفلسطيني يرأسه الأمين العام بسام الصالحي، بحضور أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمود العالول وعزام الأحمد، وذلك في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية.

كما التقى اشتية في لقاء منفصل، ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والتعاوني في فلسطين بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح دلال سلامة، بهدف استطلاع منظورهم تجاه برنامج الحكومة الفلسطينية القادمة.

وأكد اشتية في اللقاءين أن هذه الحكومة ستكون حكومة الكل الفلسطيني بمختلف مكوناته من فصائل عمل وطني وقطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، إضافة الى تمثيل حقيقي للنساء والشباب ليس على مستوى الوزراء فحسب بل على مستوى السياسات وبرامج العمل.

وناقش المجتمعون تطلعاتهم من الحكومة القادمة وضرورة العمل على تعزيز الثقة بين المواطن والنظام السياسي الفلسطيني، وتبني سياسات رشيدة تعزز صمود المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.