الآلاف يقفون دقيقة صمت تضامنا مع ضحايا المسجدين في نيوزيلندا (صور+فيديو)

نيويزلندا/ وكالات/

تضامن الآلاف اليوم حول العالم ووقفوا دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا، الذين قتلوا في هجوم إرهابي استهدف مسجدين في نيوزيلندا يوم الجمعة الماضي.

وفي أستراليا وقف المسافرون في مطار سيدني دقيقتي صمت تضامنا مع عائلات ضحايا الهجوم، وتزامن التضامن مع وقفة صمت لدقيقتين جرت في عموم نيوزيلندا خلال مراسم تأبين ضحايا مجزرة المسجدين.

وشاركت حشود كبيرة في مراسم التأبين في نيوزيلندا، حيث تجمع الآلاف في متنزه هاغلي بارك مقابل مسجد النور في مدينة كرايست تشيرتش، بينهم نساء كثيرات ارتدين الحجاب، ومنهن صحفيات وضابطات شرطة.