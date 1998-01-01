  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الآلاف يقفون دقيقة صمت تضامنا مع ضحايا المسجدين في نيوزيلندا (صور+فيديو)

الجمعة 22 مارس 2019 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الآلاف يقفون دقيقة صمت تضامنا مع ضحايا المسجدين في نيوزيلندا (صور+فيديو)


نيويزلندا/ وكالات/

تضامن الآلاف اليوم حول العالم ووقفوا دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا، الذين قتلوا في هجوم إرهابي استهدف مسجدين في نيوزيلندا يوم الجمعة الماضي.

وفي أستراليا وقف المسافرون في مطار سيدني دقيقتي صمت تضامنا مع عائلات ضحايا الهجوم، وتزامن التضامن مع وقفة صمت لدقيقتين جرت في عموم نيوزيلندا خلال مراسم تأبين ضحايا مجزرة المسجدين.

وشاركت حشود كبيرة في مراسم التأبين في نيوزيلندا، حيث تجمع الآلاف في متنزه هاغلي بارك مقابل مسجد النور في مدينة كرايست تشيرتش، بينهم نساء كثيرات ارتدين الحجاب، ومنهن صحفيات وضابطات شرطة.

5c948e6f95a597824d8b461d

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف مزيدا من تفاصيل وصول الجيش الاسرائيلي للشهيد ابو ليلى

7 اصابات- استهداف اسرائيلي لنقاط ضبط للمقاومة شرق رفح جنوب القطاع

مصر.. مواطن يشاهد زوجته بالصدفة في فيديو جنسي والنيابة تصدمه!

كيف خان نتنياهو زوجاته الثلاث وابنته؟.. تعرف على السر

إيقاف المطربة شيرين عن العمل بسبب ما قالته عن مصر

ليبرمان: حققنا فشلا مدويا خلال حرب عام 2014 على غزة

بعد مرور عام على مسيرات العودة.. يديعوت: هكذا تبدو الحياة لسكان الغلاف

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

محدث: اصابات واستهداف نقاط طبية بالتزامن مع بدء مسيرات العودة شرق قطاع غزة

مجلس حقوق الإنسان يدين بأغلبية استخدام إسرائيل للقوة في احتجاجات غزة

اجماع في اسرائيل : القيام بعمليةٍ عسكريّةٍ لإسقاط حماس رغم الثمن الكبير الذي سيدفعه الاحتلال

بومبيو : "الرب استخدم ترامب للدفاع عن إسرائيل.. مثل "إيستر"

جنرال إسرائيلي: "سقوط الصواريخ علينا أقرب من سقوط حماس"