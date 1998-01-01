القيادي بالشعبية "الرزة" يدخل يومه الثالث بالإضراب في ريمون

كشف مصدر قيادي في الجبهة الشعبية، عن أن القيادي في الجبهة الأسير حسام الرزة المعتقل في سجون "ريمون" يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، بعد تراجع إدارة مصلحة السجون عن وعدها بعدم التمديد الإداري له.د

وأوضح المصدر أن الرزة شرع بالاضراب بعد رفض المحكمة التخفيض الجوهري للاعتقاله، وقررت الاستمرار بتمديد الحكم الاداري بحقه.

واشار الى ان الرزة رفض الجلوس للتفاوض مع مصلحة السجون الا بحضور المحامي، وتم تسليم مذكرة لمصلحة السجون، توضح مطلب الاضراب، وهو الافراج عن الاسير الرزة.وأكد أن الأسير الرزة مصمم على الاستمرار بإضرابه حتى استجابة الاحتلال لمطالبه بالإفراج عنه، وعدم تمديد الاعتقال الإداري.

وجدد المصدر تأكيده بأن منظمة الجبهة الشعبية لن تترك الرزة لوحده، وأنها ستنظم خطوات احتجاجية ضاغطة على مصلحة السجون حتى تراجعها عن استمرار اعتقاله، وأن أسرى اداريون آخرون سينضمون للاضراب في الايام القادمة.

يذكر أن الأسير الرزة (60 عاماً) من مدينة نابلس، يعتبر أحد قيادات الجبهة الشعبية، ومعتقل منذ شهر نيسان 2018، واعتقل سابقاً عشرات المرات، أمضى خلالها ما مجموعه 11 عاماً في سجون الاحتلال، قضى جزءا منها في الاعتقال الإداري.