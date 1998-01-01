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مصرع سائق دراجة في حادث قرب الفريديس

الجمعة 22 مارس 2019 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع سائق دراجة في حادث قرب الفريديس


حيفا/سما/

لقي شاب (36 عاما) مصرعه في حادث طرق على شارع 4 قرب قرية الفريديس، صباح اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، تلقى المركز الطبي في المنطقة بلاغًا قرابة الساعة 07:01 حول حادث طرق وقع بين دراجة هوائية وسيارتين على شارع رقم 4 قرب بلدة الفريديس ومفرق "زخرون يعكوف". وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، لكن جميع المحاولات لإنقاذ حياته باءت بالفشل وتمّ إقرار وفاته في المكان.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، وتبين أن ضحية الحادث لاجئ من السودان، وأغلق الشارع باتجاه الشمال بسبب الحادث.

وأوقفت الشرطة سائقي السيارتين من جت (54 عاما) ومن نتانيا (24 عاما) للتحقيق.

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