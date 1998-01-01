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مجدلاني: السياسة الاميركية تسعى لاستبدال القوانين الدولية وقرارات الشرعية

الجمعة 22 مارس 2019 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: السياسة الاميركية تسعى لاستبدال القوانين الدولية وقرارات الشرعية


رام الله / سما /

اعتبر احمد مجدلاني الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس الاميركي التي قال فيها "إنه قد حان الوقت للولايات المتحدة للاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، وأن ذلك مهم لأمن إسرائيل واستقرار المنطقة"، تعكس السياسة الاميركية الهادفة لاستبدال القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية بقرارات الادارة الاميركية.

وقال مجدلاني في تصريح له، "إن ادارة ترامب تحاول وبكل الطرق السياسية أن تعطي دولة الاحتلال دورا اكبر من قيمتها في المنطقة، وتسويقها على انها واحة الديمقراطية وركيزة الاستراتيجية الاميركية بالمنطقة، في الوقت الذي نذكر به ادارة ترمب أن "اسرائيل" دولة احتلال تتعدى على اراضي كافة الدول وتمارس ابشع الجرائم.

واضاف: "بعد الاعتراف بالقدس ونقل السفارة الاميركية اليها، يأتي الدور الاميركي لإكمال مسلسل حلقاته التصعيدية بالاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان السوري المحتل، في تحد سافر للشرعية الدولية والقانون الدولي".

وتابع مجدلاني "هذه القرارات لا قيمة لها على ارض الواقع ولن تغير من واقع ان القدس والجولان اراضي عربية محتلة، ومن حقنا وحق شعوبنا ممارسة كافة اشكال النضال لإنهاء هذا الاحتلال وكنسه عن ارضنا".

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