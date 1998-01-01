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حالة من التوتر الشديد في معتقل "ريمون"

الجمعة 22 مارس 2019 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
حالة من التوتر الشديد في معتقل "ريمون"


رام الله / سما /

افاد نادي الأسير، اليوم الجمعة،  بأن حالة من التوتر الشديد تخيم على معتقل "ريمون" وتحديداً في قسم (1)، وذلك بعد مواجهة جديدة جرت صباح اليوم، بين أسرى القسم وإدارة المعتقل.  

وأشار النادي في بيانه،  إلى أن الأسرى في الأقسام الأخرى بدأوا بالتكبير رفضاً لإجراءات الإدارة التي تفرضها على رفاقهم في قسم (1)، حيث يتعرض الأسرى في قسم (1) لعمليات قمع مستمرة منذ يوم الثلاثاء الماضي، وذلك عقب قيام إدارة المعتقل بنقل (90) أسيراً من قسم (7) إلى قسم (1)، بعد أن نصبت في محيطه أجهزة التشويش، الأمر الذي دفع الأسرى الى حرق غرف داخل القسم كخطوة احتجاجية.

وحذر نادي الأسير، مجدداً من خطورة ما يجري بحق الأسرى في معتقلي "النقب الصحراوي" و"ريمون" تحديداً مع بدء الأسرى بمعركة جديدة في مواجهة أجهزة التشويش.

وكان الأسرى، قد أعلنوا عن مجموعة من الخطوات النضالية الرافضة لإجراءات إدارة المعتقلات تمثلت بحل التمثيل التنظيمي، وفرض حالة من العصيان في عدد من أقسام "النقب الصحراوي".

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