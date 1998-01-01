  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محدث: اصابات واستهداف نقاط طبية بالتزامن مع بدء مسيرات العودة شرق قطاع غزة

الجمعة 22 مارس 2019 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
محدث: اصابات واستهداف نقاط طبية بالتزامن مع بدء مسيرات العودة شرق قطاع غزة


غزة / سما /

اصيب 5 مواطنين برصاص الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال للمشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.

ووفقا لوزارة الصحة بغزة، اصابة 5 مواطنين برصاص الاحتلال واستهداف مركز للنقاط والطبية وسيارات الاسعاف شرق قطاع غزة واصابة عدد من الطواقم الطبية بالاختناق الشديد شرق البريج وتضرر سيارة اسعاف شرق غزة

و بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس شرق قطاع غزة  للمشاركة في فعاليات جمعة "المسيرات خيارنا".

وأفادت مصادر محلية، ببدء توافد  المواطنين إلى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة شرق القطاع؛ في تأكيد منهم على استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق الأهداف.

واطلقت قوات الاحتلال النار صوب المشاركين في مسيرات العودة شرق قطاع غزة، كما اطلقت قوات الاحتلال النار صوب المشاركين في مخيم العودة شرق البريج.

وبحسب وزارة الصحة بغزة، فقد تم استهداف النقطة الطبية شرق البريج بقنايل الغاز من قبل قوات الاحتلال، واصابة العاملين فيها بالاختناق الشديد.

في السياق ذاته قال الإعلام العبري: إن المئات من الفلسطينيين يشاركون الآن في التظاهرات والمواجهات مع قوات الجيش على الحدود مع قطاع غزة.

وبحسب موقع حدشوت 24 العبري قام عدد من الفلسطينيين بقطع السياج الأمني ​​في شمال قطاع غزة ثم تسلقوه وعلقوا العلم الفلسطيني.

ووفقا لموقع مفزاك لايف العبري فقد اندلع حريق في المجلس الإقليمي أشكول بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي وسكان قطاع غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "المسيرات خيارنا" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن.

يتبع....

#مسيرات العودة #حدود غزة #قطاع غزة #غزة #جيش الاحتلال #اصابات

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف مزيدا من تفاصيل وصول الجيش الاسرائيلي للشهيد ابو ليلى

7 اصابات- استهداف اسرائيلي لنقاط ضبط للمقاومة شرق رفح جنوب القطاع

مصر.. مواطن يشاهد زوجته بالصدفة في فيديو جنسي والنيابة تصدمه!

كيف خان نتنياهو زوجاته الثلاث وابنته؟.. تعرف على السر

إيقاف المطربة شيرين عن العمل بسبب ما قالته عن مصر

ليبرمان: حققنا فشلا مدويا خلال حرب عام 2014 على غزة

بعد مرور عام على مسيرات العودة.. يديعوت: هكذا تبدو الحياة لسكان الغلاف

الأخبار الرئيسية

مجلس حقوق الإنسان يدين بأغلبية استخدام إسرائيل للقوة في احتجاجات غزة

اجماع في اسرائيل : القيام بعمليةٍ عسكريّةٍ لإسقاط حماس رغم الثمن الكبير الذي سيدفعه الاحتلال

بومبيو : "الرب استخدم ترامب للدفاع عن إسرائيل.. مثل "إيستر"

جنرال إسرائيلي: "سقوط الصواريخ علينا أقرب من سقوط حماس"

غزة : استعدادات للمشاركة في الجمعة الـ51 لمسيرات العودة على الحدود