محدث: اصابات واستهداف نقاط طبية بالتزامن مع بدء مسيرات العودة شرق قطاع غزة

غزة / سما /

اصيب 5 مواطنين برصاص الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال للمشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.

ووفقا لوزارة الصحة بغزة، اصابة 5 مواطنين برصاص الاحتلال واستهداف مركز للنقاط والطبية وسيارات الاسعاف شرق قطاع غزة واصابة عدد من الطواقم الطبية بالاختناق الشديد شرق البريج وتضرر سيارة اسعاف شرق غزة

و بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات جمعة "المسيرات خيارنا".

وأفادت مصادر محلية، ببدء توافد المواطنين إلى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة شرق القطاع؛ في تأكيد منهم على استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق الأهداف.

واطلقت قوات الاحتلال النار صوب المشاركين في مسيرات العودة شرق قطاع غزة، كما اطلقت قوات الاحتلال النار صوب المشاركين في مخيم العودة شرق البريج.

وبحسب وزارة الصحة بغزة، فقد تم استهداف النقطة الطبية شرق البريج بقنايل الغاز من قبل قوات الاحتلال، واصابة العاملين فيها بالاختناق الشديد.

في السياق ذاته قال الإعلام العبري: إن المئات من الفلسطينيين يشاركون الآن في التظاهرات والمواجهات مع قوات الجيش على الحدود مع قطاع غزة.

وبحسب موقع حدشوت 24 العبري قام عدد من الفلسطينيين بقطع السياج الأمني ​​في شمال قطاع غزة ثم تسلقوه وعلقوا العلم الفلسطيني.

ووفقا لموقع مفزاك لايف العبري فقد اندلع حريق في المجلس الإقليمي أشكول بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي وسكان قطاع غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "المسيرات خيارنا" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن.

يتبع....