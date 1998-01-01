فوائد غير متوقعة للماء بالليمون

وكالات / سما /

كثير من الأطباء في مختلف التخصصات أصبحوا ينصحون المرضى بشرب الماء بالليمون، ولأن كثيرين لا يعلمون حقيقة ما هي فوائد شرب الماء بالليمون، سنذكر بعضاً من هذه الفوائد في السطور التالية.

10 فوائد لشرب الماء بالليمون

فقدان الوزن

تقول أخصائية التغذية، إرين بيلينسكي، إن المركب الكيميائي المسمى بـ" البوليفينول" الموجود في الليمون يساعد في تقليل الشهية، حيث أظهرت دراسات القوارض أن مادة البوليفينول في الليمون تساعد على منع زيادة الوزن.

وتضيف: "كما أنه عندما تشرب كوبًا من الماء، وخاصة قبل تناول وجبة الطعام، فهذا يساعد على ملء معدتك، ويقابل ذلك تناول كميات طعام أقل بكثير، وفي الوقت نفسه شعورك بالرضا الشديد والشبع".

الوقاية من الأمراض

لقد سمعنا جميعًا أن فيتامين سي، الموجود في الحمضيات مثل الليمون، يمنح جهازك المناعي دفعة قوية، مما يجعل إحدى فوائد ماء الليمون هي الوقاية من العدوى.

يقول روكسان ب.سوكول، المدير الطبي في مؤسسة العافية في كليفلاند كلينك: "بالتأكيد، فإن البيئة الحمضية في المعدة تعمل كحاجز، مانعة مسببات الأمراض من اكتساب موطئ قدم وتسبب المرض".

كما أن المواد الكيميائية في الليمون المعروفة باسم المغذيات النباتية لها خصائص مضادة للأكسدة، والتي يمكن أن تساعد أيضًا في حماية الجسم من المرض.

يساعد على الهضم

فائدة أخرى من فوائد ماء الليمون هي أن الأحماض تساعد على هضم الطعام، تقول بالينسكي-وايد: "تساعد فلافونيدات الحمضيات في الليمون معادلة الحموضة الموجودة في المعدة على هضم الطعام؛ مما قد يحسن الهضم بشكل عام".

ويؤكد الخبراء أنه من الضروري مساعدة الجهاز الهضمي على أداء مهمته بشكل أفضل؛ حيث إنه بشكل خاص عندما نتقدم في السن فإن كمية الحمض في معدتنا تتناقص.

وأظهرت إحدى الدراسات أن أكثر من 30 في المائة من الرجال والنساء فوق سن الستين يعانون من التهاب المعدة الضامر، وهي حالة تتسم بحموضة والتي يساعد الليمون على معادلتها.

مليء بفيتامين سي

وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، ينتج ربع كوب من عصير الليمون 23.6 ملغ من فيتامين سي، والتي تقدر بثلث الكمية اليومية الموصى بها.

وفيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الخلايا ضد الجذور الحرة، وحسب المعاهد الوطنية للصحة، يمكن أن يساعدنا ذلك على حمايتنا من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

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يبقي الجسم رطباً

لا يعتبر الترطيب منفعة مباشرة لخصائص الليمون نفسها، ولكن شرب الماء المنكّه قد يشجعك على استهلاك المزيد منه.

تقول بالينسكي-واد: "السوائل، بشكل عام، توفر الماء، ومع ذلك، بعض الناس يكافحون من أجل شرب كمية كافية من الماء في اليوم الواحد ببساطة؛ لأنهم يجدون الماء مملاً أو لا يتمتعون بالذوق".

"إن إضافة الليمون إلى الماء يمكن أن يعزز الذوق، ويجعله أكثر جاذبية للبعض، ومساعدته على شرب المزيد وتحسين الترطيب".

تبدو أصغر سناً

فيتامين (سي) الموجود في عصير الليمون قد يساعد بالفعل بشرتك على أن تبدو أصغر سناً.

فقد أظهرت دراسة واحدة من المملكة المتحدة أن تناول كميات كبيرة من فيتامين C يرتبط بعدد أقل من التجاعيد.

ويقول بالينسكي-وايد: "لأن فيتامين سي هو مادة غذائية قادرة على محاربة ضرر الجذور الحرة، يمكنها أن تحمي الجلد من الشيخوخة والتجاعيد".

قد يكون هذا بسبب تأثيرات فيتامين سي على الكولاجين، والتي تساعد في تكوين النسيج الضام تحت الجلد.

يعزز وظائف الكبد

تقول بالينسكي-واد: "إن تعزيز الترطيب الكلي يمكن أن يساعد في تحسين وظيفة جميع أعضاء الجسم، بما في ذلك الكبد". "بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسات على الحيوانات أن فلافونيدات الحمضيات في الليمون قد تحمي الكبد من السموم، وتقلل من الدهون في الكبد، وتحمي من مرض الكبد الدهني".

يرفع مستويات البوتاسيوم

نحن عادة نربط البوتاسيوم بالموز، ولكن تبين أن الليمون مصدر جيد أيضًا؛ ووفقًا لمركز جامعة ميريلاند الطبي فإن البوتاسيوم عنصر ضروري لوظيفة الخلية والتمثيل الغذائي، وإرسال الإشارات العصبية.

تعزيز حركة الأمعاء الطبيعية

جنباً إلى جنب مع مساعدة الأمعاء والكبد، يمكن أن تكون المياه بنكهة الليمون جزءاً من وسيلة صحية لمساعدتك على الذهاب إلى الحمام.

وتقول بالينسكي-واد: "إن زيادة تناول السوائل يمكن أن يساعد في تعزيز حركات الأمعاء العادية؛ حيث إنه إذا كان إضافة الليمون إلى الماء يساعدك على شرب المزيد من السوائل على مدار اليوم، فقد يساعدك ذلك على أن تصبح أكثر انتظامًا في الذهاب إلى الحمام دون عناء مع الإسهال أو الإمساك".

يعطر رائحة الفم

عندما يتعلق الأمر بالنظافة الشخصية، فقد يساعد ذلك على تنظيف رائحة فمك.

يقول بالينسكي-واد: "قد تساعد الحمضيات في ماء الليمون على الحد من نمو البكتيريا في الفم، مما قد يؤدي إلى رائحة فم غير كريهة"، المشكلة الوحيدة هي أن الحمض في عصير الليمون يمكن بمرور الوقت، أن يضعف مينا أسنانك، لذلك حاول شربه من خلال شفاطة السوائل للحد من التعرض لفقاعاته.