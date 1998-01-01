المبادرة الوطنية: اعلان ترامب بشأن الجولان باطل واستفزازي

رام الله / سما /

قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان لها اليوم، ان اعلان الرئيس الأمريكي ترامب ووزير خارجيته بومبيو الاعتراف بالضم غير القانوني لهضبة الجولان لاسرائيل باطل وغير قانوني واستفزازي لمشاعر العرب والعالم، وهو يكرس شريعة الغاب بدلا من القانون في العلاقات الدولية.

وقالت المبادرة ان القرار الامريكي لن يغير وضع وحقيقة الجولان السوري المحتل مثلما لم يغير القرار الجائر الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل من طبيعة المدينة الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المبادرة ان موقف الولايات المتحدة واسرائيل معزول دوليا حيث رفضت معظم دول وحكومات قرار ترامب، وقد اصبح واجبا على كل من يحترم القانون الدولي فرض العقوبات والمقاطعة على حكام اسرائيل الذين امعنوا في غيهم واستهتارهم بالقانون الدولي.