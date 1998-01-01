تعرف على رسالة إليسا لوالدتها فى عيد الأم

وكالات / سما /

احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد الأم، الخميس، حيث نشرت صورة تجمعها بوالدتها وأرسلت لها رسالة جاء فيها: "أمى كل الدنيا.. والدنيا كلها بعيون إمى ولعيون إمى.. كل سنة وكل أمهاتكم بخير، والله يرحم كل الأمهات يللى عم يعيّدو عند ربنا".



يذكر أن إليسا طرحت العام الماضى ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى" الذى ضم 16 أغنية هم "إلى كل اللى بيحبونى"، "كرهنى"، "مفيش أسباب"، "نفسى أقوله"، "أنا وحيدة"، "لسه فيها كلام"، "حكايات"، "بين قلبى وقلبك"، "مريضة اهتمام"، "ارتاح وعيش"، "انت معى"، "بينا نعشق"، "كتيرة عليه"، "عينيا دى"، "عا المخفى"، "وحشتونى".