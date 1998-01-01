أرباح الفنانين من يوتيوب خيالية.. شاهد من الأعلى؟

وكالات / سما /

أثار موقع social blade الجدل بعد كشفه أرباح الفنانين من اليوتيوب فقط، وتصدر القائمة تامر حسني بأرباح تصل إلى 50 مليون و520 ألف جنيه، وبذلك يكسر أسطور محمد رمضان الذي تساوي أرباحه من يوتيوب 42 مليون جنيه.

يأتي بعدهم في الترتيب الفنان المصري أحمد مكي بأرباح تصل إلى 29 مليون و576 ألف جنيه.



بينما تربح شيرين عبد الوهاب 22 مليون و618 ألف جنيه، يليها عمرو دياب الذي يحصد 20 مليون و917 جنيه، بينما يربح محمد حماقي 5 مليون و29 ألف جنيه.

وتحصد الفنانة إليسا 9 ملايين و722 ألف جنيه من يوتيوب، تليها مواطنتها نانسي عجرم التي تحصد 17 مليون و777 ألف جنيه، وأقلهم الفنانة المصرية أنغام، والتي تحصد مليون و164 ألف جنيه.