اتحاد خانيونس وخدمات البريج لنهائي طوكيو

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صعد فريقا اتحاد خانيونس وخدمات البريج إلى نهائي بطولة "طوكيو 3" للشباب مواليد "2001 فما فوق", عقب فوزهما على خدمات رفح وخدمات المغازي تواليا, ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة.

وتفوق اتحاد خانيونس على خدمات رفح بركلات الترجيح (4-3), عقب التعادل في الوقت الأصلي (1-1).

وتقدم "الأخضر" الرفحي عبر كمال اللوقا (13), قبل أن يتعادل "الطواحين" عن طريق خالد النبريص (74) من ركلة جزاء.

وفي ركلات الترجيح سجل لـ"الطواحين" خالد النبريص، وراغب فارس، وعبد الله أبو عكر، وأحمد كلاب، وأهدر بلال كوارع، في حين أحرز لخدمات رفح محمد حسنين، وإبراهيم جربوع، ومهند حسنين، وأضاع كمال اللوقا، وأحمد صقر.

وفي لقاء آخر, تفوق خدمات البريج على خدمات المغازي (1-0), سجله سالم صادق (10).

يشار إلى أن المباراة النهائية ستجري الأربعاء المقبل على ملعب فلسطين بغزة الساعة الثالثة والنصف عصرا.