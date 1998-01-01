روني: أتمنى تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

كشف نجم مانشستر يونايتد، وإيفرتون السابق، واين روني عن مرشحة للتتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، من بين مانشستر سيتي، وليفربول، اللذان يتصدران المنافسة على اللقب.

ويتصدر الريدز الدوري الإنجليزي بـ 76 نقطة، بفارق نقطتين عن رجال بيب جوارديولا، الذي تنقصهم مباراة، وذلك على بعد 7 مباريات من نهاية الدوري.

ونشأ واين روني في ميرسيسايد كلاعب لإيفرتون، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد ، حيث فاز بخمسة ألقاب في الدوري الممتاز، و لقب في دوري أبطال أوروبا ، وهو أفضل هداف للنادي على الإطلاق.

وبشأن النادي الذي يأمل في أن يتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم من بين ليفربول، ومانشستر سيتي، قال لاعب دي سي يونايتد الأمريكي في تصريحات لصحيفة ميرور: “من الجيد أني خارج إنجلترا في وقت يلعب فيه ناديان كمانشستر سيتي وليفربول على اللقب.. آمل أن يتغلب مانشستر سيتي على ليفربول في السباق . لا أستطع تحمل رؤية ليفربول يفوز باللقب، سيكون كابوسًا لأي إيفرتوني..”

وأضاف: “أتذكر في عام 2005 أنهم فازوا بدوري الأبطال وما زالوا يتحدثون عن ذلك إلى الآن ، لذا لا أستطيع تخيل كيف سيكون الأمر لو نجحوا في الفوز بالدوري الممتاز بعد 10 أو 15 عامًا..”