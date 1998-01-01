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يوفنتوس يعرض على ليفربول مبادلة ديبالا بصلاح

الجمعة 22 مارس 2019 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يعرض على ليفربول مبادلة ديبالا بصلاح


وكالات / سما /

أفاد موقع “توتوميركاتو” الإيطالي اليوم الخميس أن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط لعرض صفقة تبادلية على نادي ليفربول الإنجليزي في الصيف المقبل.

المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتسي سيركز جهوده على التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح في الصيف المقبل، وسيتم استخدام النجم الأرجنتيني للفريق باولو ديبالا كجزء من الصفقة لتسهيل إقناع الريدز بإتمام الاتفاق.

ويملك محمد صلاح خبرة كبيرة في إيطاليا، حيث سبق له الدفاع عن ألوان ناديي فيورنتينا، و روما، قبل انتقاله إلى ليفربول بقيمة 42 مليون يورو في صيف عام 2017.

محمد صلاح الذي كان من بين المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في العالم في عام 2018 الممنوحة من الفيفا، لا يزال عمره 26 عامًا فقط ، وسيكون على يوفنتوس تقديم عرض كبير جداً لإقناع ليفربول بالتخلي عن، باعتباره النجم الأول للفريق منذ توقيعه.

وفي اتجاه ذلك نادي السيدة العجوز يدرس إقحام باولو ديبالا ضمن الصفقة في ظل تراجع مستواه وأسلوبه الذي يبدو أنه لا يتناسب مع ماكس أليجري الذي أصبح لا يعتمد عليه في خططه الأساسية.

وسجل صلاح 20 هدفًا في 41 مباراة تنافسية مع ليفربول هذا الموسم ، كما قدم تسع تمريرات حاسمة.

#محمد صلاح

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