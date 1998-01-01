الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبة رونالدو

وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" عقوبة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بسبب احتفاله في مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني, ضمن إياب دور الـ16 من دوري الأبطال.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن "اليويفا" فرض عقوبة مالية على رونالدو قيمتها 20 ألف يورو، وهي نفس العقوبة السابقة التي تعرض لها الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو.

وبهذه العقوبة، فإن "صاروخ ماديرا" لن يغيب عن مباراة فريقه أمام أياكس في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية.

واتخذ الاتحاد الأوروبي العقوبة بعدما تم اتهام رونالدو بسوء السلوك أمام جماهير أتلتيكو مدريد وفقا للنقطة الثانية والرابعة من المادة 11 باللوائح التأديبية الخاصة بـ"اليويفا".