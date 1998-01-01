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برشلونة يحدد قائمة المرشحين لتعزيز مركز ألبا

الجمعة 22 مارس 2019 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يحدد قائمة المرشحين لتعزيز مركز ألبا


وكالات / سما /

نجح برشلونة في تجديد عقد ظهيره الأيسر المتألق جوردي ألبا حتى عام 2024 في الفترة الماضية ، لكن بالرغم من ذلك إلا أن هذا المركز يحتاج للتعزيز ، ويسعى النادي للتعاقد مع لاعب بديل للاعب الإسباني تزامناً مع التوقيع مع مهاجم جديد.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن برشلونة حدد قائمة الأسماء المرشحة لتعزيز مركز الظهير الأيسر ، ومن ميزاتهم أنهم كبار في السن وعقودتهم تنتهي في الفترة القادمة.

ويريد برشلونة ظهير أيسر مخضرم كي يكون بديلاً لجوردي البا ، ليقبل باللعب بديلاً في أغلب مباريات الموسم ، وتضم قائمة المرشحين كل من فيليبي لويس وألبرتو مورينو وناتشو مونريال بسبب انتهاء عقدهم في الصيف ، بجانب دخول الشاب أليكس مورينو القائمة ، لكن الأخير يحتاج لبعض المال.

ودخل فيليبي لويس القائمة منذ فترة طويلة ، لكنه المشكلة بأنه كثير الإصابات ، الوحيد الذي يعاني من كثرة الإصابات ، فهنالك عدد من اللاعبين بسنه من الذين لعبوا لأتلتيكو مدريد في السنوات الماضية.

وخرج ألبرتو مورينو من تشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب خلال الموسم الحالي ، ولم يلعب إلا خمس مباريات ، ولا يلعب ناتشو كثيراً في تشكيلة آرسنال لكنه المفضل لبرشلونة بسبب خبرته الطويلة مع آرسنال ، والتي تمتد منذ عام 2012 حتى الآن.

ويتابع برشلونة لاعب رايو فاييكانو كثيراً خلال الموسم الحالي ، لكن النادي يريد 15 مليون يورو مقابل أليكس مورينو.

#جوردي ألبا

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