جميع الطرق تؤدي إلى مبابي في ريال مدريد

وكالات / سما /

نشرت صحيفة آس الإسبانية تقريراً تؤكد من خلاله تركيز ريال مدريد على التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن جميع المعطيات تشير إلى ضرورة التعاقد مع مبابي هذا الصيف، وذلك بهدف تعويض رحيل كريستيانو رونالدو الذي ما زال مكانه فارغاً في الفريق.

وأجمعت جماهير ريال مدريد على أن مبابي صاحب 20 عام هو اللاعب الأنسب لتعوض الدون، حيث فاز بنسبة 89% من الأصوات في استفتاء أجرته نفس الصحيفة قبل أسبوعين، متفوقاً على زميله نيمار بفارق كبير جداً.

وأضاف التقرير أن مبابي يشعر بالإحباط بعد خروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد، وازدادت معاناته بعد أن فرض النادي الباريسي غرامة مالية عليه قدرها 180 ألف يورو بسبب تأخره عن محاضرة للمدرب توماس توخيل.

وكشف أحد المقربين من اللاعب في الآونة الأخيرة عن رغبة مبابي بارتداء قميص ريال مدريد في المستقبل، فهو الحلم الذي يرادوه منذ الطفولة، لكن لم يكن يريد تحقيقه بشكل سريع لكي لا يصل للقمة وهو في سن صغير.

وكان ريال مدريد مهتماً بالتعاقد مع مبابي صيف 2017 عندما كان في صفوف موناكو، لكنه طلب 12 مليون يورو كراتب سنوي، مما جعل إدارة النادي تعدل عن هذا القرار لأنه كان في سن 18 عام فقط ولم يكن قد حقق هذه الإنجازات بعد.

وأكدت آس كذلك على أن الاتحاد الأوروبي عاد لفتح تحقيق مع باريس سان جيرمان بخصوص قوانين اللعب المالي النظيف، وسيكون الأخير بحاجة لبيع لاعبين بقيمة 150 مليون يورو، وهو الأمر الذي سيحاول ريال مدريد استغلاله جيداً للتوقع مع أفضل لاعب شباب بالعالم.