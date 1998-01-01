  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني: امريكا تسعى لاستبدال القوانين الدولية وقرارات الشرعية

الجمعة 22 مارس 2019 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتبر الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني، تصريحات الرئيس الامريكي التي قال فيها" إنه قد حان الوقت للولايات المتحدة للاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، وأن ذلك مهم لأمن إسرائيل واستقرار المنطقة"، تعكس السياسة الامريكية الهادفة لاستبدال القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية بقرارات الادارة الامريكية.

وتابع د. مجدلاني ادارة ترامب تحاول وبكل الطرق السياسية أن تعطي دولة الاحتلال دور اكبر من قيمتها في المنطقة، وتسويقها على انها واحة الديمقراطية وركيزة الاستراتيجية الامريكية بالمنطقة، في الوقت الذي نذكر به ادارة ترامب أن اسرائيل دولة احتلال تتعدى على اراضي كافة الدول وتمارس ابشع الجرائم.

وأشار: بعد الاعتراف بالقدس ونقل السفارة الامريكية اليها، يأتي الدور الامريكي لاكمال مسلسل حلقاته التصعيدية بالاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان السوري المحتل، بتحد سافر للشرعية الدولية والقانون الدولي.

وتابع د.مجدلاني هذه القرارات لا قيمة لها على ارض الواقع ولن تغير من واقع ان القدس والجولان اراض عربية محتلة، ومن حقنا وحق شعوبنا ممارسة كافة اشكال النضال لانهاء هذا الاحتلال وكنسه عن ارضنا.

#احمد مجدلاني #امريكا

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف مزيدا من تفاصيل وصول الجيش الاسرائيلي للشهيد ابو ليلى

7 اصابات- استهداف اسرائيلي لنقاط ضبط للمقاومة شرق رفح جنوب القطاع

مصر.. مواطن يشاهد زوجته بالصدفة في فيديو جنسي والنيابة تصدمه!

كيف خان نتنياهو زوجاته الثلاث وابنته؟.. تعرف على السر

ليبرمان: حققنا فشلا مدويا خلال حرب عام 2014 على غزة

إيقاف المطربة شيرين عن العمل بسبب ما قالته عن مصر

بعد مرور عام على مسيرات العودة.. يديعوت: هكذا تبدو الحياة لسكان الغلاف

الأخبار الرئيسية

مجلس حقوق الإنسان يدين بأغلبية استخدام إسرائيل للقوة في احتجاجات غزة

اجماع في اسرائيل : القيام بعمليةٍ عسكريّةٍ لإسقاط حماس رغم الثمن الكبير الذي سيدفعه الاحتلال

بومبيو : "الرب استخدم ترامب للدفاع عن إسرائيل.. مثل "إيستر"

جنرال إسرائيلي: "سقوط الصواريخ علينا أقرب من سقوط حماس"

غزة : استعدادات للمشاركة في الجمعة الـ51 لمسيرات العودة على الحدود