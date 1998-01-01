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هنية يعزي الرئيس العراقي بضحايا حادث العبارة

الجمعة 22 مارس 2019 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يعزي الرئيس العراقي بضحايا حادث العبارة


غزة / سما /

قدم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية واجب العزاء لرئيس جمهورية العراق برهم صالح بضحايا غرق العبارة السياحية بالموصل.
وبعث هنية إلى الرئيس العراقي وأسر الضحايا والمصابين والشعب العراقي الشقيق خالص عبارات التعزية وأعمق مشاعر المواساة، داعيا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.
وعبر هنية عن تضامن حركة حماس الكامل مع جمهورية العراق الشقيقة وشعبها، وأهالي الضحايا والمصابين والمتضررين، سائلا الله أن يحفظ العراق الشقيق، ويجنبه كل مكروه.

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