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حماس: الاحتلال وأمريكا لن يستطيعا تغيير حقائق التاريخ في الجولان

الجمعة 22 مارس 2019 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الاحتلال وأمريكا لن يستطيعا تغيير حقائق التاريخ في الجولان


غزة /سما/


قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس إن حديث الرئيس الأمريكي عن نيته الاعتراف بالجولان المحتل كجزء من كيان الاحتلال، هو استمرار لعدوان الولايات المتحدة على الحقوق العربية، واصطفاف كامل إلى جانب الرواية والرؤية الاسرائيلية.

وأضاف قاسم أن المواقف الأمريكية المتعاقبة المساندة للاحتلال تؤكد حتمية توحيد كل الجهود والطاقات العربية لمواجهة المشروع الصهيوني، وانهاء الخلافات الطارئة بين مكونات الأمة، مضيفا أن المقاومة ستظل بكل أشكالها الطريقة الأمثل والأقصر لاستعادة الأرض العربية المحتلة.

وأكد أن الاحتلال ومن خلفه الولايات المتحدة لن يستطيعا تغيير حقائق التاريخ المتمثلة بعروبة الجولان المحتل، وهذا ما يؤكده تمسك أهالي الجولان بهويتهم العربية ورفضهم لسياسة الأسرلة.
 

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