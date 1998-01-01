  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بومبيو : "الرب استخدم ترامب للدفاع عن إسرائيل.. مثل "إيستر"

الجمعة 22 مارس 2019 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو : "الرب استخدم ترامب للدفاع عن إسرائيل.. مثل "إيستر"


واشنطن / وكالات /

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لشبكة "CBN News": "من المحتمل في اعتقادي أن الله استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة في الدفاع عن دولة إسرائيل اليهودية".

وسأل المقدم في "CBN News" بومبيو إذا ما كان يعتقد أن ترامب يمكن أن يكون مثل الملكة ايستر، وهي شخصية في قصص الكتاب المقدس العبرية والمسيحية، يقال إنها أحبطت خطة لإبادة الشعب اليهودي.

وقال بومبيو: "كمسيحي، أعتقد أن هذا ممكن".

وأضاف: "لرؤية التاريخ الرائع للإيمان في هذا المكان (القدس)، والعمل الذي قامت به إدارتنا، للتأكد من بقاء هذه الديمقراطية في الشرق الأوسط، وبقاء الدولة اليهودية، أنا واثق من أن الرب يعمل هنا".

بدوره، علق الصحفي البريطاني مهدي حسن على تصريح بومبيو بقوله: "واو.. في كل مرة أظن أن لا شيء في هذه الإدارة قد يفاجئني (أو يجعلني أتقزز)، إلا أنهم يفعلون ذلك.. ويتفوقون على أنفسهم حتى.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف مزيدا من تفاصيل وصول الجيش الاسرائيلي للشهيد ابو ليلى

الرئاسة : مفترق طرق قادم في العلاقة مع حماس وإسرائيل والإدارة الأميركية

7 اصابات- استهداف اسرائيلي لنقاط ضبط للمقاومة شرق رفح جنوب القطاع

مصر.. مواطن يشاهد زوجته بالصدفة في فيديو جنسي والنيابة تصدمه!

كيف خان نتنياهو زوجاته الثلاث وابنته؟.. تعرف على السر

الجبهة الديمقراطية : حراك بدنا نعيش "حراك شعبي نقي" ويجب الاعتذار العلني

تقرير : صفقة القرن تتضمن اقتراحا تدفع بموجبه السعودية من مالها وأرضها ثمن التسوية

الأخبار الرئيسية

اجماع في اسرائيل : القيام بعمليةٍ عسكريّةٍ لإسقاط حماس رغم الثمن الكبير الذي سيدفعه الاحتلال

جنرال إسرائيلي: "سقوط الصواريخ علينا أقرب من سقوط حماس"

غزة : استعدادات للمشاركة في الجمعة الـ51 لمسيرات العودة على الحدود

مستوطنون

ضباط كبار بالجيش: هناك خطر فوري ومحدق على حياة مستوطني الضفة

ابو ليلى

قناة عبرية تكشف مزيدا من تفاصيل وصول الجيش الاسرائيلي للشهيد ابو ليلى