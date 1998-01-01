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إيقاف المطربة شيرين عن العمل بسبب ما قالته عن مصر

الجمعة 22 مارس 2019 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيقاف المطربة شيرين عن العمل بسبب ما قالته عن مصر


القاهرة / وكالات /

قررت نقابة الموسيقيين، وقف الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الغناء، وإحالتها للتحقيق.

وجاء إيقاف المطربة المصرية، بسبب ما نسب إليها من اتهامات بأنها وجهت إساءات للدولة المصرية على هامش حفلها الأخير بالبحرين.

ووجه المحامي طارق محمود، إنذارا رسميا لنقيب الموسيقيين، طالب فيه بإيقاف المطربة شيرين عبد الوهاب عن الغناء نهائيا، إلى أن أصدر النقيب قراره بإيقافها.

وكان المحامي المصري سمير صبري، قد تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك "لتطاولها على مصر ونشرها أخبارا كاذبة".

وتابع: "أثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين أساءت المبلغ ضدها لمصر عندما صرحت أثناء ذلك الحفل بالآتي: "أيوه كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن".

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