وزير إسرائيلي في البحرين منتصف الشهر المقبل

القدس المحتلة / سما /

الت وسائل إعلام عبرية إن وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي "إيلي كوهين" تلقى دعوة لزيارة دولة خليجية.

وكتب الكاتب والمذيع الإسرائيلي "شمعون آران" على حسابه بـ"تويتر" إن "كوهين" سيزور البحرين يومي 14- 15 من الشهر المقبل.

وذكر آران أن كوهين تلقى دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر "ستارت آب" العالمي، بمشاركة مسؤولين كبار من العالم والعالم العربي، وسيطرح خلال المؤتمر الدولي التقنيات الإسرائيلية الأخيرة.

وتأتي هذه الزيارة بعد نفي المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما تداولته وسائل إعلام حول زيارة مرتقبة من نتنياهو إلى المملكة.

وسبق أن أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في 9 نوفمبر الماضي، بأن كوهين تلقى دعوة من مملكة البحرين، للاشتراك في المؤتمر الاقتصادي الدولي "Startup Nations Ministerial".