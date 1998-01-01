أردوغان لن نسمح بشرعنة الاحتلال الإسرائيلي في الجولان

القدس المحتلة / سما /

شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة،على أن بلاده لن تسمح بشرعنة الاحتلال الإسرائيلي في الجولان.

وقال أردوغان، إن تصريحات ترامب حول هضبة الجولان المحتل، قد يضع المنطقة أمام أزمة وتصعيد جديد، وتابع: "لا يمكن قبول ذلك".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاوم الإسلامي في إسطنبول اليوم الجمعة.

وأضاف الرئيس التركي، أن احتلال إسرائيل لهضبة الجولان عام 1967، تسبب في تهجير ليس العرب فقط، بل أيضا التركمان من أراضيهم.

وأشار إلى أن بلاده لن تسمح بشرعنة احتلال إسرائيل لهضبة الجولان، مشددا على أن القبول بالأمر الواقع،" لا يمكن أن يحدث، ولن نقبل بذلك".

وأضاف أردوغان: "لا يمكن القبول ببقاء منظمة التعاون الإسلامي مكتوفة الأيدي إزاء الأحداث التي تهدد مستقبل العالم الإسلامي والإنسانية جمعاء".