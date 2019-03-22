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الرئاسة الفلسطينية: شرعية الجولان والقدس يحددها الشعبان الفلسطيني والسوري

الجمعة 22 مارس 2019 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية: شرعية الجولان والقدس يحددها الشعبان الفلسطيني والسوري


رام الله /سما/


 

رام الله 22-3-2019- ردا على التصريحات الأميركية المتعلقة بالاعتراف الاميركي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن شرعية القدس والجولان يحددها الشعب الفلسطيني والشعب السوري.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن أية قرارات تتخذها الادارة الاميركية مخالفة للقانون والشرعية الدولية لا قيمة لها، ولن تعطي الشرعية للاحتلال الاسرائيلي وستبقى حبرا على ورق.

وتابع ابو ردينه قائلا: إن هذا التصعيد الإسرائيلي والذي يقابله انحياز أميركي أعمى سيؤدى إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، ولن يتحقق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم إلا اذا طبقت قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية الداعية لانسحاب إسرائيل من الاراضي العربية المحتلة كافة مقابل تحقيق السلام مع الدول العربية والإسلامية.

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