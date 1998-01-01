غزة : استعدادات للمشاركة في الجمعة الـ51 لمسيرات العودة على الحدود

غزة / سما /

يستعد اي لمواطنون في قطاع غزة للمشاركة ف مسيرات العودة للجمعة الحادية والخمسين ضمن جمعة "المسيرات خيارنا" على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.



وكانت الهيئة قد أطلقت على اليوم؛ جمعة "المسيرات خيارنا"، معلنة تمسك الفلسطينيين بمسيرات العودة، "وفاء لوصايا الشهداء وعهد الأسرى وتضحيات الجرحى".



ودعت إلى "أوسع مشاركة في فعاليات اليوم، في المخيمات الخمس المقامة بالقرب من السياج الأمني.

يذكر ان الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة اعلنت بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع فجر الجمعة الماضية، تأجيل فعاليات الجمعة الماضية، ليعاد استئنافها اليوم.