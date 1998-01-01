الرسوب الأخير لامتحان الجدارة .. أكرم عطا الله

سقط الشعب الفلسطيني وبقيت فصائله، انهزم الشعب وانتصرت الفصائل التي لم تحقق ما يمكن أن تقدمه على امتداد الكفاح الوطني الطويل سوى الويلات لشعب أعياه التعب من الاحتلال ومن مراهقات وأحقاد وجهل مطبق يمارسه الحكم الجائع لكرسي حتى وإن كان وهمياً أو زائفاً فهذا أيضاً يستحق أم المعارك من أجله.

يا للهول …! إنها المؤامرة …..وعلى الشعب أن يتجند خلف قيادته، تلك الاسطوانة المشروخة والمكررة ترددت على ألسنة معظم الأنظمة العربية قبل السقوط ومن يفكر بالحرية خارج عقل النظام فهو جزء من المؤامرة وتلك تحتاج الى دراسات سيكولوجية أبعد كثيراً من اتهامات عابرة فالجميع يعرف أن المؤامرات أسقطت أنظمة كبرى حين تكون جدية فياسر عرفات غادر خلال زمن قصير والقذافي كذلك لم تمهله أسابيع أما من يستمر بالحديث عن المؤامرة لسنوات طويلة عليه أن يفكر باتزان أكثر.

مسكينة هي الشعوب العربية التي يحكمها أشكال متنوعة كل منهم مصاب بلوثة العظمة أو العبقرية أو حاملاً للرسالة السماوية وكل تلك تفرض أن تخضع هذه الشعوب لكل هؤلاء بكل الإذلال المطلوب بل وأكثر أن تسبح بحمد هذه الأنظمة وتشكرها على أنها قد قبلت أن تحكم هذه الشعوب” الجاهلة”.

مسكين هو شعبنا الفلسطيني الذي يعدد طبقات حكم لا تنتهي وكل منهم يتحكم بتفاصيل حياته ومسكينة هي غزة التي شاء قدرها أن تحمل البؤس كما تحمل القطة أبنائها ويبدو أن هذه المنطقة التي تآخت مع النكبات لن يكتب لها النجاة لأن أبنائها الذين أشعلوا يوماً ثورة بحجم الكون باتوا يأكلون بعضهم كما النار منذ سنوات فالطاقة الهائلة التي ميزت غزة لعقود باتت تفرغ شحناتها في الداخل سحلاً وتنكيلاً واعتقالاً بقسوة تشبه أسوأ ما أنتجته النظم العربية وأكثر.

غزة المسكينة منذ سنوات باتت مقسومة فقدت الثقة بنفسها وبفصائلها وتحولت الى مطحنة كل يطحن الآخر بلا رحمة وكل الفصائل والناس والمؤسسات والمجتمع دخلوا في رحاها بلا مخرج ولن ينجو منه أحد فالمشاهد التي رأيناها ستبقى عالقة لسنوات طويلة في الذاكرة الحبلى بماّسي تاريخ لم يتوقف عن تكسير عظامنا .

كم هو محزن أن يتم الاعتداء على الناس بهذا الشكل وأن يتم الاعتداء على الناطق باسم حركة فتح بهذه البشاعة ففي ذروة الصراع فقدت غزة شرف خصومتها وأصبحت تشبه شريعة الغاب بلا رحمة فالبقاء فيها للأقوى كما كل الأنظمة العربية التي جنت على شعوبها وأورثتهم الذل والفقر والكراهية.

انها المؤامرة التي تعشش في عقول العرب لأنهم يشعرون أن الحكم أغلى ما يملكون وتتلبسهم هواجس أن الجميع يلاحقهم لتجريدهم منه وتحت هذا الوهم يداس الناس وشرفهم وكرامتهم ولسوء حظ الفلسطينيين فقد أصبحوا الضحية الدائمة على امتداد التاريخ الحديث حتى ضحايا لأبناء جلدتهم.

لن ينقذنا أي شيء فما فعلنا بنا أكبر من أن يتم ترميمه فقد أوغلنا في الحقد والكراهية الى حد العداوة ، ان الممارسات على الأرض تشي بثقافة مخيفة، ان حجم الكلمات والاتهامات أكثر رعباً من كل الكوابيس التي لم نحلم بها واضح أننا وسط محرقة ستحرقنا جميعا وأولها المشروع الوطني الذي يسدل أبنائه الستار عليه بلا رحمة ..

لقد سقطنا في امتحان الجدارة منذ زمن ،منذ أن اقتتلنا على عظمة السلطة ولم نكن نحتاج الى دلائل جديدة تصفعنا أكثر لكننا على ما يبدو لدينا اصرار على أن نمهر تاريخنا بخيبات جديدة تذكرنا بكل خيبات الماضي والحاضر لندرك أن لا أمل في القائمين وأن ما وصلنا اليه هو التدرج الطبيعي لمسار الجهل ونهم السلطة بين الأخوة الألداء.