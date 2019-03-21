في ذكرى معركة الكرامة.. عزام: علنا نعود لأنفسنا ونخرج من الحالة المخجلة التي نعيشها!!

غزة / سما /

قال نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد في فلسطين، اليوم الخميس، إنه "يوافق اليوم ذكرى معركة الكرامة التي جاءت عقب زلزال النكبة الثاتية، واحتلال القدس وماتبقى من فلسطين"

وأكد عزام في تصريح صحفي، أن معركة الكرامة أعادت شيئا من التوازن للفلسطيني والعربي والمسلم، مشددا على أن هزيمة إسرائيل ممكنة، وأنّ ما حققته قبل شهور قليلة من تمدد وهيمنة كان طارئاً وغيرطبيعي.

وأضاف: في ذكري معركة النكبة علنا نعود إلى أنفسنا ونخرج من هذه الحالة المخجلة التي نعيشها تشتتا ومناكفة ونكدا وغما.

وفيما يلي نص تصريح نافذ عزام:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة للجهاد الإسلامي في فلسطين في ذكرى معركة الكرامة



يوافق اليوم ذكرى معركة الكرامة التي جاءت عقب زلزال النكبة الثاتية، واحتلال القدس وماتبقى من فلسطين، عادت معركة الكرامة شيئا من التوازن للفلسطيني والعربي والمسلم، واكدت أن هزيمة اسرائيل ممكنة وأنّ ما حققته قبل شهور قليلة من تمدد وهيمنة كان طارئاً وغيرطبيعي.



في ذكري معركة النكبة علنا نعود إلى أنفسنا ونخرج من هذه الحالة المخجلة التي نعيشها تشتتا ومناكفة ونكدا وغما.

تحية ﻷرواح شهداء الكرامة، تحيةللأبطال الذين صنعوا الملحمة، تحية لهم وسلاماً



الخميس21 مارس 2019