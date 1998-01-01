وزارة الاعلام تكرم أمهات الصحفيين في نابلس

نابلس / سما /

نظمت وزارة الإعلام، اليوم الخميس، بالتعاون مع محافظة نابلس ومؤسسة "ايفنتف" ومؤسسة الموزعون العرب، حفل تكريم لأمهات الصحفيين، بمناسبة عيد الام.

ووجه ناصر جوابرة مدير مكتب وزارة الاعلام بنابلس، رسالة تقدير واعتزاز لكل ام فلسطينية، خاصة أمهات الشهداء والأسرى والجرحى.

وقال، ان الام الفلسطينية شاركت إلى جانب الرجل في صناعة الجيل، رغم كل التحديات، مشيرا الى أن هذا التكريم يأتي من باب الواجب لامهات الصحفيين الذين يقضون جل وقتهم في الميدان وأماكن عملهم بحثا عن الحقيقة وإسناد القضايا الوطنية.

وثمن زياد عثمان ممثل محافظ نابلس، مدير عام العلاقات العامة والإعلام اللفتة الكريمة من وزارة الإعلام، ودعا إلى الخروج عن الطريقة النمطية في التكريم، والبحث عن عمق المعاناة للام الفلسطينية.

وأشار مدير شركة ايفنتف محمد خريس إلى أهمية التعاون ما بين القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية للنهوض بالاعلام الفلسطيني والإعلاميين، من خلال تعزيز التواصل معهم وتسليط الضوء على القضايا ذات البعد الاجتماعي.

وقال مدير مؤسسة الموزعون العرب معتصم النتشة بأن آذار هو شهر العطاء والتضحية والكرامة، وان هذا التكريم هو للام الفلسطينية رمز العطاء والتضحية والكرامة.

وفي ختام اللقاء، تم توزيع الهدايا لأمهات الصحفيين.