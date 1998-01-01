عشراوي تثمّن مواقف الصين الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة

رام الله / سما /

استقبلت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بمقر المنظمة برام الله، اليوم الخميس، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين قواة واي، وبحثت معه الوضع السياسي العام وآخر التطورات على الأرض والمستجدات إقليميا وعالميا.

وأكدت عشراوي خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبيين الصيني والفلسطيني، معربة عن تقديرها لمواقف الصين الداعمة والمساندة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في المحافل والهيئات والمنظمات الدولية، كما عبرت عن امتنانها للمساعدات التي تقدمها الحكومة الصينية للشعب الفلسطيني ودعمها المستمر للمشاريع التنموية والاقتصادية.

واستعرضت عشراوي، الأوضاع السياسية الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية على الأرض، وجرائم الحرب المتعمدة التي ترتكبها بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل، بما في ذلك تعميق الاستيطان ونهب الارض الفلسطينية، وسرقة مقدرات وأموال الشعب الفلسطيني والاعتداء على المقدسات الدينية.

وتطرقت لسياسة الإدارة الأميركية والقرارات والإجراءات المجحفة وغير المسؤولة التي تمس مباشرة بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمقرة بإجماع المجتمع الدولي. وقالت: "نتمنى على الصين لعب دور سياسي فاعل ومؤثر لإيجاد حل متعدد الأطراف يستند الى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وعدم ترك دولة فلسطين وشعبها تحت رحمة التلاعب والشراكة الإسرائيلية والأميركية".

بدوره، أكد السفير قواة واي، أن الصين تضع القضية الفلسطينية ضمن أولوياتها وتعمل بشكل مستمر لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات، مشيرا بهذا الصدد إلى قيام حكومة بلاده بزيادة دعمها المقدم لفلسطين ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا".

واستعرض الطرفان الوضع الفلسطيني الداخلي بما في ذلك ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، كما جرى التطرق لمهام ومسؤوليات الحكومة الفلسطينية الجديدة، والتأكيد على أهمية تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.