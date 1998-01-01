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الرئيس يعزي نظيره العراقي بضحايا غرق العبارة

الخميس 21 مارس 2019 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعزي نظيره العراقي بضحايا غرق العبارة


رام الله / سما /

عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، نظيره العراقي برهم صالح، بضحايا حادث غرق العبارة، في نهر دجلة بمدينة الموصل، والذي أودى بحياة العشرات.

وقال: تلقينا ببالغ التأثر نبأ حادث غرق العبارة المؤسف والذي أدى لسقوط عشرات الضحايا وفقدان آخرين من أبناء الشعب العراقي الشقيق.

وتقدم الرئيس عباس، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمه شخصيا، للحكومة والشعب العراقي الشقيق وللعائلات الثكلى، بأحر التعازي القلبية، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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