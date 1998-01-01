ضباط كبار بالجيش: هناك خطر فوري ومحدق على حياة مستوطني الضفة

القدس المحتلة / سما /

أعلن مدير عام وزارة الجيش الاسرائيلي أودي أدام، بأنه عزمه بنقل الميزانية الأمنية لتعزيز مقومات الدفاع والحماية لمستوطنات الضفة الغربية خلال الأيام المقبلة على أبعد تقدير.

وبحسب القناة السابعة العبرية، جاء هذا الإعلان بعد الرسالة التي وجهها ضابط أمن مجالس الضفة الغربية الاستيطانية المقدم احتياط شلومو فعكنين إلى مدير عام وزارة الجيش الجنرال احتياط أودي أدام والتي طالبه فيها بنقل ميزانية حماية مستوطنات الضفة الغربية لعام 2019 بأسرع وقت ممكن.

وأضافت: وقع على الرسالة جميع ضباط أمن السلطات المحلية الاستيطانية في الضفة الغربية وغور الأردن، حيث اتهموا فيها مدير عام وزارة الجيش أودي أدام بأنه قد أضر بأمن المستوطنين بشكل لم يسبق له مثيل بسبب تأخير الميزانية.

وجاء في فحوى الرسالة ما يلي: "نحن المسؤولون عن أمن مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن نحذر من وجود خطر فوري على حياة مستوطنين الضفة الغربية، كما أننا نرى في تأخير صرف الميزانية المالية خطر محدق على حياة المستوطنين".