مصر.. مواطن يشاهد زوجته بالصدفة في فيديو جنسي والنيابة تصدمه!

القاهرة / وكالات /

أحالت نيابة مصر القديمة في القاهرة، مسجلا خطرا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الشروع بقتل زوجته، عقب مشاهدة فيديو إباحي يتداوله شباب المنطقة.

وذكرت التحريات والتحقيقات أن النيابة فحصت الفيديو الذي ظهرت فيه الزوجة، وهي تمارس الجنس مع شاب آخر واتهمها زوجها بالزنا، وقررت النيابة حفظ البلاغ لسقوط التهمة عنها، وذلك لانقضاء الفترة التي حدثت فيها الواقعة، إذ أوضحت التحقيقات أن الزوجة مارست الجنس مع الشاب الذي ظهر معها في الفيديو قبل زواجها من المتهم.

وقال مصدر قضائي، إن الواقعة سقطت بالتقادم إذ مر عليها 3 أشهر، وحفظت النيابة القضية، وأحالت الزوج صباح اليوم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الشروع بالقتل وحيازة سلاح أبيض.

وأوضحت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التي جرت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي في القاهرة، والنيابة العامة، أن الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من الأهالي، باعتداء عاطل عن العمل على زوجته بسلاح أبيض، مزق جسدها بسبب خلافات بينهما.

وبإجراء التحريات اللازمة، تبين أن المتهم مسجل خطر، خرج قبل وقت قصير من السجن بعد قضائه فترة عقوبة الحبس، ويوم الواقعة خرج بصحبة أصدقائه، لمشاهدة أفلام إباحية، لكنه فوجئ بظهور زوجته كبطلة في فيلم جنسي، فعاد إلى منزله غاضبا وقرر مواجهتها بما شاهده، وتطورت المشادة إلى مشاجرة بينهما، أخرج على إثرها المتهم سلاحا أبيض من جيبه واعتدى عليها وفر هاربا.

المصدر: الوطن