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ليبرمان: حققنا فشلا مدويا خلال حرب عام 2014 على غزة

الخميس 21 مارس 2019 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: حققنا فشلا مدويا خلال حرب عام 2014 على غزة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل العام عبرية، أن رئيس حزب إسرائيل بيتنا ووزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان، قد هاجم رئيس قائمة كحول لفان بني غانتس قائلا "لقد شاهدت أداءك كرئيس أركان خلال حرب 2014 على غزة، حيث حققت فشلا مدويا خلال الحرب، فكيف لجيش كبير لا ينجح بحسم حماس بعد قتال أكثر من 52 يوما".

وقالت القناة السابعة العبرية،  إن ليبرمان تطرق أيضا إلى الهجوم الذي تشنه قائمة كحول لفان ضد نتنياهو بسبب تورطه في قضية الغواصات.

 وقال ليبرمان: "لقد كنت عضوا للكابنيت السياسي الأمني وقت التوقيع على صفقة الغواصات، ولكني لا أتذكر أن وزير الدفاع أنذاك موشي يعلون قد أعرب يوما ما عن تحفظه من صفقة الغواصات".

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