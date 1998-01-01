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الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه تجاه عنف حماس ضد المتظاهرين في غزة

الخميس 21 مارس 2019 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه تجاه عنف حماس ضد المتظاهرين في غزة


رام الله / سما /

 أعربت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها البالغ حول الاعتقالات والعنف المُستخدم من قبل قوات أمن حماس ضد المتظاهرين بمن فيهم الصحفيون وموظفو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمُدافعون عن حقوق الإنسان في غزة الأيام الماضية.

جاء ذلك في بيان أصدره ممثل الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بالتنسيق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله.

ورأى الاتحاد الأوروبي في بيانه، أنه "يجب احترام حق التظاهر السلمي وحرية التعبير في غزة. قمع المتظاهرين بعنف هو أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف. يجب على سلطات الأمر الواقع في غزة أن تضمن استمرار التظاهرات السلمية وأن تتجنب اتخاذ أي أعمال إضافية تُساهم في تصعيد الوضع".

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