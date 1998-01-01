  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تقديم لائحة اتهام ضد 3 إسرائيليين انتحلوا هوية وزير الخارجية الفرنسي

الخميس 21 مارس 2019 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديم لائحة اتهام ضد 3 إسرائيليين انتحلوا هوية وزير الخارجية الفرنسي


القدس المحتلة / سما /

قدمت النيابة الإسرائيلية، يوم الخميس، لائحة اتهام أمام محكمة صلح نتانيا، ضد ثلاثة إسرائيليين انتحلوا هوية وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وقالت القناة العاشرة العبرية، إن المتهمين الثلاثة وبأساليب مختلفة تم إتقانها بشكل كبير، عبر مخطط متطور تخطى الحدود الخارجية، أجروا اتصالات مع شخصيات مختلفة منها فرنسية لجمع الأموال بحجة تحرير رهائن فرنسيين مختطفين لدى جماعة متشددة في سوريا.

وأضافت: حاول الثلاثة جمع مبلغ مالي كبير جدا، حيث انتحل احدهم صفة وزير الخارجية وارتدى لباس وقناع للوجه مشابه تماما للوزير، في حين مثل آخر صفة مدير مكتبه، بعد أن جمعوا معلومات دقيقة عن الوزير ومساعديه، وأجروا اتصالات من أرقام فرنسية دقيقة تماثل الأرقام الحكومية.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: ترتيبات عربية – دولية بشأن قطاع غزة تشمل تجريد التنظيمات من الأسلحة

صور: الرئيس يعود القيادي أبو سيف ويطمئن على صحته ويوجه التحية لاهالي غزة

بالصور.. شهيد واصابات برصاص الاحتلال في بيت لحم

صور: بشاعة الهجوم الإرهابي تحرك حتى العصابات لحماية مساجد نيوزيلندا

لهذه الاسباب .. وزراء عرب يعارضون التفاهمات بين حماس و"إسرائيل"

شاهد.. ضجة بعد تداول فيديو راقصات في ساحة عامة بالسعودية

"حِراك "بدنا نعيش": بين الحق والحقيقة والخطأ والخطيئة!! ..د.احمد يوسف

الأخبار الرئيسية

مسيرات العودة

بعد مرور عام على مسيرات العودة.. يديعوت: هكذا تبدو الحياة لسكان الغلاف

ابو ليلى

استخدمت مختلف الاسلحة.. قناة عبرية تكشف مزيدا من تفاصيل وصول الجيش الاسرائيلي للشهيد ابو ليلى

الجبهة الديمقراطية : حراك بدنا نعيش "حراك شعبي نقي" ويجب الاعتذار العلني

الرئاسة : مفترق طرق قادم في العلاقة مع حماس وإسرائيل والإدارة الأميركية

هكذا تستعد اسرائيل للمسيرة المليونية على الحدود مع غزة