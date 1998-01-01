تقديم لائحة اتهام ضد 3 إسرائيليين انتحلوا هوية وزير الخارجية الفرنسي

القدس المحتلة / سما /

قدمت النيابة الإسرائيلية، يوم الخميس، لائحة اتهام أمام محكمة صلح نتانيا، ضد ثلاثة إسرائيليين انتحلوا هوية وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وقالت القناة العاشرة العبرية، إن المتهمين الثلاثة وبأساليب مختلفة تم إتقانها بشكل كبير، عبر مخطط متطور تخطى الحدود الخارجية، أجروا اتصالات مع شخصيات مختلفة منها فرنسية لجمع الأموال بحجة تحرير رهائن فرنسيين مختطفين لدى جماعة متشددة في سوريا.

وأضافت: حاول الثلاثة جمع مبلغ مالي كبير جدا، حيث انتحل احدهم صفة وزير الخارجية وارتدى لباس وقناع للوجه مشابه تماما للوزير، في حين مثل آخر صفة مدير مكتبه، بعد أن جمعوا معلومات دقيقة عن الوزير ومساعديه، وأجروا اتصالات من أرقام فرنسية دقيقة تماثل الأرقام الحكومية.