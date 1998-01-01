مجلس الأوقاف يطلع مسؤولين أوروبيين على الأوضاع في المسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

عقد مجلس الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، اجتماعا مع سفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، برئاسة الشيخ عبد العظيم سلهب، في مقر المحكمة الشرعية بالقدس، لاطلاعهم على الأوضاع في المسجد، واعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيه.

ورحب عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف، بالسفراء باسم الملك عبد الله الثاني، صاحب الوصاية والرعاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الموقف الثابت الذي يستند إلى حقنا الديني في المسجد الأقصى المبارك، وأنه ليس لليهود أي حق فيه، وأن القوانين الوضعية لا تنطبق عليه، وأنه ليس لمحاكم الاحتلال أي سلطة على المسجد، وأنه بكل ما فيه فوق الأرض وتحت الأرض هو حق خالص للمسلمين، وأن مصلى باب الرحمة جزء أصيل من المسجد الأقصى، وأن من حق أي مسلم أن يصلي فيه حيثما وحينما أراد.

وحيا مجلس الأوقاف الموقف المبدئي للملك عبد الله الثاني، الذي يؤكد الموقف الهاشمي الثابت والتاريخي النابع من قناعات دينية، ويعكس مدى الدعم الهاشمي لأهل القدس وللفلسطينيين عامة.

وحذر أعضاء المجلس من ثقافة التطرف والتحريض المتناميان لدى المؤسسة الرسمية الإسرائيلية والمجتمع اليميني الإسرائيلي، والتلويح بموضوع الحرب الدينية.