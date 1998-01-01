الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه تجاه قمع المتظاهرين في غزة

رام الله / سما /

أعربت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ حول الاعتقالات والعنف المُستخدم من قبل قوات أمن حماس ضد المتظاهرين بمن فيهم الصحفيون وموظفو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمُدافعون عن حقوق الإنسان في غزة الأيام الماضية.

جاء ذلك في بيان أصدره ممثل الاتحاد الأوروبي، اليوم بالتنسيق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله.

ورأى الاتحاد الأوروبي في بيانه، أنه "يجب احترام حق التظاهر السلمي وحرية التعبير في غزة. قمع المتظاهرين بعنف هو أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف. يجب على سلطات الأمر الواقع في غزة أن تضمن استمرار التظاهرات السلمية وأن تتجنب اتخاذ أي أعمال إضافية تُساهم في تصعيد الوضع".