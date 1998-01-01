بومبيو: حماس وحزب الله تشكلان خطرا على المنطقة وامن اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

اعتبر مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، اليوم الخميس، أن حزب الله وحركة حماس وجماعة الحوثي اليمينية، تشكل خطرا على المنطقة، وذلك خلال جولته الحالية في المنطقة للترويج لموقف الإدارة الأميركية من إيران.

وقال بومبيو، خلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في القدس، إن حزب الله وحماس والحوثيين "كيانات تشكل خطرا على الاستقرار في الشرق الأوسط وفي إسرائيل". وفق تعبيره.

وأضاف: أن هذه الحركات "عازمة على إزالة هذا البلد (أي إسرائيل) من على وجه الأرض، ولدينا التزام أخلاقي وسياسي بمنع ذلك، مستطردا: أنه يجب أن تعلموا أن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بذلك".