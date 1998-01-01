  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة توقف مصنعا عن العمل في الخليل

الخميس 21 مارس 2019 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة توقف مصنعا عن العمل في الخليل


الخليل / سما /

أوقفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، مصنعا لإنتاج الطحينية في الخليل، لافتقاره للشروط الصحية والبيئية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن طواقم صحة البيئة في مديرية الخليل، نفذت بجولة تفتيشية على المصنع، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين، من حيث تاريخ الصلاحية وظروف التخزين ونظافة العمل ومطابقة المنتجات للشروط الصحية الواجب العمل بها، حيث تم إيقافه عن العمل وعدم انتاج أي منتج قبل تأكد طواقم صحة البيئة بتصويب كافة الأوضاع بداخله.

وأكدت أنها تعمل بشكل دوري على تفقد كافة الشروط الصحية في المنشآت الغذائية المختلفة في كافة محافظات الوطن للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

وأهابت الوزارة بأصحاب جميع المنشآت الغذائية التقيّد بالشروط الصحيّة والبيئيّة، مؤكدة أن هذا يأتي ضمن هدف الوزارة بالحرص على التأكد من سلامة وصلاحية كافة أنواع المواد الغذائية المقدمة للمواطنين في فلسطين.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: ترتيبات عربية – دولية بشأن قطاع غزة تشمل تجريد التنظيمات من الأسلحة

صور: الرئيس يعود القيادي أبو سيف ويطمئن على صحته ويوجه التحية لاهالي غزة

بالصور.. شهيد واصابات برصاص الاحتلال في بيت لحم

لهذه الاسباب .. وزراء عرب يعارضون التفاهمات بين حماس و"إسرائيل"

شاهد.. ضجة بعد تداول فيديو راقصات في ساحة عامة بالسعودية

"حِراك "بدنا نعيش": بين الحق والحقيقة والخطأ والخطيئة!! ..د.احمد يوسف

طائرات الاحتلال تستهدف مجموعة من الشبان وسط قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

ابو ليلى

استخدمت مختلف الاسلحة.. قناة عبرية تكشف مزيدا من تفاصيل وصول الجيش الاسرائيلي للشهيد ابو ليلى

الجبهة الديمقراطية : حراك بدنا نعيش "حراك شعبي نقي" ويجب الاعتذار العلني

الرئاسة : مفترق طرق قادم في العلاقة مع حماس وإسرائيل والإدارة الأميركية

503499C

بيت لحم تشيع شهيد الواجب الشاب " احمد مناصرة "

هكذا تستعد اسرائيل للمسيرة المليونية على الحدود مع غزة