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موقع عبري يكشف: نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي حول إعدام الشاب مناصرة

الخميس 21 مارس 2019 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري يكشف: نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي حول إعدام الشاب مناصرة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الخميس، أن قائد فرقة الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي إيران نيف وقائد لواء عتصيون الإقليمي العقيد ديفيد شابيرا اجروا تحقيقاً في حادثة إعدام الشاب الفلسطيني أحمد مناصرة أمس عند تقاطع مستوطنة أفرات قرب مدخل مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وزعم موقع مفزاك لايف العبري ، بأن نتائج التحقيق كشفت أن الجندي كان يحرس موقعاً عسكرياً قرب المفترق ولاحظ شاباً يلقي الحجارة على المركبات في المنطقة وحاول اعتقاله لكنه لم ينجح وأطلق عليه النار وقتله.

وأشار الموقع إلى أن التحقيق في الحادثة لا يزال متواصلاً إلى جانب مشاركة الشرطة العسكرية بذلك.

يذكر أن جنود من الجيش الإسرائيلي فتحوا النار على سيارة عائلة مناصرة، ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد العائلة بجروح بعضها خطير قرب مدخل مدينة بيت لحم.

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