عريضة موجهة للبرلمانين الاسكتلندي والبريطاني حول فلسطين

لندن /سما/

وجه القنصل البريطاني العام السابق في القدس، رئيس مجلس أمناء جامعة أدنبرة حاليا السير فنسنت فين، عريضة إلى أعضاء البرلمانين الاسكتلندي والبريطاني صاغها مشروع بلفور الذي يرأسه تحت عنوان "نحو دولة فلسطينية مستقلة: دعوة اسكتلندية إلى الحراك/ إسرائيل فلسطين الحقوق متساوية".

ووقع على العريضة، حسب بيان لدائرة الدبلوماسية والسياسات العامة في منظمة التحرير، 700 شخصية اعتبارية سياسية ودبلوماسية، إضافة إلى عدد من الصحفيين البارزين وذلك في ختام مؤتمر عقدته جامعتي غلاسكو وأدنبرة في 14 و17 مارس 2019. وتضمنت إقرارا بمسؤوليات بريطانيا التاريخية عن الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني، ودعوة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها.

يشار إلى أن عضوين من البرلمان الاسكتلندي قد استجابا للدعوة وسيقومان بتقديم العريضة للبرلمان للمناقشة.