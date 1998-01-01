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الحمد الله يستقبل وفدا من وجهاء مدينة نابلس

الخميس 21 مارس 2019 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

استقبل رئيس حكومة تسيير الاعمال رامي الحمد الله، في مكتبه برام الله، اليوم الخميس، وفدا من وجهاء مدينة نابلس، بحضور محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، ورئيس بلدية نابلس عدلي يعيش، ورئيس الغرفة التجارية عمر هاشم، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، والمساعد الأمني لوزير الداخلية اللواء محمد الجبريني.

واطلع الحمد الله الوفد على سير عمل لجنة التحقيق الخاصة بالأحداث التي وقعت في مدينة نابلس قبل عامين، والتي انهت أعمالها وأبلغت الجهات ذات العلاقة بتوصياتها، مشددا على بذل كافة الجهود للوصول الى حلول تساهم في تعزيز السلم الأهلي في المدينة.

وأشاد الحمد الله بحالة الاستقرار التي تشهدها مدينة نابلس، والتعاون وتضافر الجهود بين الجهات الرسمية، لا سيما المؤسسة الامنية، مع فعاليات المحافظة، معربا عن أمله في استمرار حالة الاستقرار والازدهار فيها.

من جانبه أعرب الوفد عن عظيم شكره وامتنانه للحمد الله والمؤسسة الأمنية على دورهم المميز، وجهودهم في حفظ الامن والاستقرار والسلم الأهلي في نابلس، ناقلين تحيات الأهالي في المدينة.

#الحمد الله

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